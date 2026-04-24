Сюжет «Битвы экстрасенсов» обернулся помощью больному мальчику

История о проклятье семьи в Забайкалье из выпуска «Новой Битвы экстрасенсов» обернулась помощью тяжело больному мальчику, для лечения которого зрители собрали 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В восьмом выпуске проекта экстрасенсы работали с семьей Кондратьевых из Забайкалья, в которой один за другим умирали мужчины. По версии участников программы, причиной трагедий стало проклятие, связанное с убийством, совершенным одним из родственников много лет назад. Во время съемок ясновидящая Анжела Гома заявила, что снять это проклятие можно только одним способом — спасти чью-то жизнь.

«Когда Анжела стала говорить, что это ребенок, и что он внук убитого, и когда удалось дозвониться до его родных и выяснилось, что такой мальчик реально существует — у всех волосы встали дыбом. Мы не знаем, совпадение, это или нет, но в тот момент мурашки были у всех», — поделилась продюсер «Битвы экстрасенсов» Мария Шайкевич.

Мальчика зовут Илюша, он внук человека, которого когда-то убил один из членов семьи Кондратьевых. Ребенок не может самостоятельно принимать пищу, живет с гастростомой и анорексией и нуждается в дорогостоящей операции, которая может спасти ему жизнь.

После объявления с призывом о помощи зрители собрали более 13 миллионов рублей — это почти в четыре раза больше той суммы, которую было необходимо собрать семье Ильи.

Мать мальчика сначала не поверила звонку от телеведущей Веры Сотниковой, для доказательства с ней по видео связалась продюсер и семья Кондратьевых. По ее словам, сейчас Илья готовится к двум госпитализациям.

Оставшиеся после лечения Ильи деньги направят на помощь другим тяжелобольным детям.