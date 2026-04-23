Песков призвал не верить слухам об отставке правительства

ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить рассуждениям о возможности кадровых перестановок в российском правительстве или его отставке.

«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — приводит ТАСС слова сказанные в ответ на просьбу журналиста Александра Юнашева прокомментировать соответствующие слухи, которые появились после совещания по экономическим вопросам.

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей и указал на сокращение ВВП в январе — феврале на 1,8%. 

Комментируя слова президента, Песков сообщил журналистам, что у экономического блока правительства есть много предложений для ускорения динамики роста экономики России.

