Россиян предложили массово проверить на ВИЧ

Источник: РБК
РБК
Треть россиян необходимо проверить на наличие ВИЧ-инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание при этом — на группы риска. Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение», — цитирует министра РБК.

По итогам декабря 2025 года число россиян, живущих с ВИЧ-инфекцией, выросло до 1,25 миллиона человек. В конце 2024 года цифра составляла 1,21 миллиона. Распространенность заболевания у взрослых людей от 15 до 50 лет — больше 1%.

При этом есть регионы, в которых положительный статус имеет больше 2% жителей. В частности, такая ситуация наблюдается в Кемеровской, Свердловской и Иркутской областях.

