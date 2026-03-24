Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к операции США и Израиля против Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

До начала операции Саудовская Аравия избегала прямого конфликта с Ираном, с которым у нее крайне напряженные отношения. Но Эр-Рияд, видимо, изменил свою позицию после того, как Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические королевства.

Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова, рассказали источники. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично».

ОАЭ тем временем усиливают давление на Иран экономическими мерами. В Дубае закрыты связанные с Тегераном учреждения, а власти рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, что может ограничить доступ Ирана к валюте и международной торговле.

Действия ОАЭ и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в операцию США и Израиля против Ирана, отмечают источники.