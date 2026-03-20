Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.

Отвечая на вопрос, готова ли Еврокомиссия исключить закупки российского газа, даже если в Европе будут отключения энергии из-за физической нехватки энергоресурсов, фон дер Ляйен заявила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС более не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов», вне зависимости от обстоятельств.

Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«По прогнозам HSBC, цены на природный газ в Европе в 2026 году будут на целых 40% выше, чем прогнозировалось ранее. Это станет катастрофой для промышленности и домохозяйств», — отметил Дмитриев.