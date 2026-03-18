Утвержден ГОСТ на спортивную одежду

Sibnet.ru
Зимний бег
Росстандарт утвердил ГОСТ на спортивную одежду. Он вступит в силу 30 ноября, сообщается на сайте ведомства.

ГОСТ распространяется на спортивную одежду для мужчин и женщин всех видов и материалов. Исключение — изделия, созданные по индивидуальным заказам, а также экипировка спортивных команд.

Документ описывает требования к пошиву, материалу, устойчивости окраски и другим параметрам изделий. Вводится классификация одежды по полу, сезонности, функциональному назначению и традиционным особенностям для национальных видов спорта.

Отмечается, что изделия должны соответствовать образцу-эталону и иметь описание модели с указанием материалов, фурнитуры и особенностей пошива.

