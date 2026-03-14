Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей

Приложение Telega временно ограничило вход новых пользователей, сообщили разработчики в своем официальном телеграм-канале.

«Желающих присоединиться к Telega сейчас много, поэтому мы временно ограничили вход. Это поможет избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу», — говорится в сообщении.

Пользователям, которые уже авторизованы в Telega, разработчики порекомендовали не выходить из аккаунта, чтобы не попасть в «список ожидания». После добавления мощностей всем ожидающим придет уведомление.

Telega — неофициальный «клон» мессенджера Telegram, который с 2025 года развивают сторонние разработчики. Фактически, приложение представляет Telegram без замедления. Однако при этом неясно, насколько в нем соблюдается конфиденциальность пользователей.

Проект ранее получил распространение в регионах, где Telegram работает нестабильно. Его пользователям предлагались расширенные настройки интерфейса и приватности, включая сокрытие номера телефона и ограничение отдельных чатов и каналов.