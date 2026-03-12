НАВЕРХ
Пустыню Сахара засыпало снегом. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Знаменитые оранжевые песчаные дюны Сахары побелели — в пустыне выпал снег, и местные жители запечатлели это на фото.

Необычный вид Сахара приобрела неподалеку от алжирского города Айн-Сефра. Он расположен на высоте около 1 тысячи метров над уровнем моря и окружен Атласскими горам.

По данным портала weather.com, именно в районе горной цепи «влажные воздушные массы из Средиземноморья сталкиваются с холодным воздухом на высоте», в результате чего «даже возле пустыни могут возникать снегопады».

Снег выпадает в Сахаре в седьмой раз за последние 40 лет. Если до 2016 года снег в Айн-Сефре видели только в 1979 году, то в последнее десятилетие такое происходит все чаще. Это связывают с глобальным потеплением.

