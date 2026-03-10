НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил ход освобождения Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
Глава ДНР Денис Пушилин и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилин ход освобождения региона и ее восстановление, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]», — отметил Путин. А совсем недавно, по его словам, «под контролем киевских властей находилось около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад», сказал президент России.

Он подчеркнул, что процесс восстановления ДНР идет хорошими темпами, несмотря на колоссальный ущерб со стороны ВСУ.

«По тем данным, которые у меня есть: при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже в некоторых районах [продолжаются], но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами», — уточнил российский лидер.

Со своей стороны, Пушилин подчеркнул, что региону помогает вся страна. Он добавил, что ситуация с водоснабжением непростая, власти работают над снижением водопотерь.

Политика #Россия #Армия
