Ряд товаров подорожает на треть из-за конфликта в Иране

Источник:
«Известиям»
Контейнеровоз
Фото: © Pxhere.com

Импортные товары могут подорожать в России на 15–30% из-за конфликта на Ближнем Востоке, в зоне риска — техника Apple, Samsung, Sony и автозапчасти, предупредил основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Причина — коллапс в Ормузском проливе: через него шло от 40 до 60% параллельного импорта. Судовладельцы перенаправляют грузы в обход — через Оман или вокруг Африки, что удлиняет маршруты на две-три недели и увеличивает стоимость перевозок, примерно на треть.

«Через ОАЭ проходило от 40 до 60% всего, что везли в Россию по альтернативным каналам после введения санкций: техника Apple, электроника Samsung, Sony, автозапчасти для европейских марок, промышленное оборудование, часть продовольствия, — пояснил Родин «Известиям».

Эксперты отмечают, что физического дефицита не будет — складских запасов по разным группам товаров хватит на четыре-восемь недель. Но розничные цены уже начали расти: бизнес закладывает возросшие издержки в конечную стоимость.

