Wildberries запустил перепродажу любых товаров

Wildberries полноценно запустил сервис перепродажи товаров частными лицами под названием «Ресейл», здесь пользователя могут размещать объявления о реализации любых ранее купленных товаров.

Новая площадка позволяет клиентам реализовывать подержанные товары с использованием инфраструктуры маркетплейса, сообщила пресс-служба площадки. Оплата осуществляется отдельно от других покупок и доступна только по полной предоплате.

Расширение возможностей усиливает экосистемную модель Wildberries и создает дополнительный сценарий взаимодействия пользователей с платформой», — отметила глава и основатель Wildberries Татьяна Ким.

Процесс поиска, оформления и получения товара никак не отличается от стандартного заказа на маркетплейсе. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.

При этом для «Ресейла» действует ряд ограничений. Так, к продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкогольная продукция и товары категории «18+».