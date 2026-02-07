НАВЕРХ
Telegram разрешил публиковать сторис без платной подписки

«Код Дурова»
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Telegram снял ограничение на публикацию историй для пользователей из России — с 6 февраля эта функция стала доступна всем без приобретения платной подписки.

Функция появилась в 2023 году, однако воспользоваться ей могли не все. Для пользователей из некоторых стран, в том числе для россиян, публикация историй была доступна только в случае оплаты подписки, пишет «Код Дурова».

Теперь российские пользователи могут делиться моментами из жизни в своем профиле. Однако для бесплатных аккаунтов сохраняется жесткий лимит — не более одной истории в сутки.

Для доступа к обновлению необходимо установить последнюю версию приложения. Для владельцев подписки лимит остается прежним — сто историй.

