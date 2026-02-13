НАВЕРХ
Почему арабские цифры на самом деле индийские

Современные, арабские и индийские цифры
Фото: © Wikimedia

Арабские цифры от 0 до 9 на самом деле были придуманы в Индии примерно в IV-V веках и только через несколько веков их позаимствовали, видоизменили и запустили в широкий оборот ученые-арабы.

Заслуга разработки десятичной системы счисления принадлежит индийским математикам. Именно они в IV-V веках нашей эры придумали символы для чисел от 1 до 9. Они также создали концепцию нуля. Подробности этого выдающегося научного достижения, к сожалению, наука не сохранила.

Достоверно известно, что в IX—X веках на индийские цифры обратили внимание математики-арабы. Арабский мир тогда переживал период расцвета: его ученым и философам не было равных во всем мире.

Выдающийся арабский мыслитель Аль-Хорезми, заложивший основы алгебры, оценил удобство индийской десятичной системы счисления. От латинской системы она выгодно отличалась наличием нуля и позиционным принципом, когда значение цифры зависит от ее места в числе.

Аль-Хорезми и другие арабские математики, несколько упростив начертание индийских цифр, ввели их в мировой научный оборот. Поэтому справедливей все же эту систему счисления называть «арабско-индийской».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГригорианский и другие календари

Несмотря на удобство, в Европе десятичная система счисления долго пробивала себе дорогу. Европейские математики вплоть до XV века с подозрением относились к арабско-индийским цифрам. Их долго запрещали использовать в официальных документах. В ходу был латинский язык и латинские цифры.

В России переход на арабские цифры произошел в начале XVIII века при Петре I. В 1703 году вышла «Арифметика Магницкого», в которой было дано соответствие арабской системы счисления и алфавитной кириллической.

Наука #Интересно #История
