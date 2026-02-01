НАВЕРХ
Западные мужчины проявили небывалый интерес к секс-игрушкам

Секс-шоп
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Интерес западных мужчин к секс-игрушкам для личного использования резко вырос в 2005 году. Эксперты отмечают формирование нового тренда, говорится в исследовании международного сервиса для знакомств Feeld.

Товары для сексуального благополучия в прошлом году вошли в тройку самых быстрорастущих и востребованных категорий среди мужской аудитории платформы, сервиса Feeld. В 2025 году интерес мужчин к секс-игрушкам вырос в четыре раза.

Эксперты отмечают новый тренд. Тема предметов для интимных развлечений перестает быть табуированной в мужской среде. Исследователи фиксируют среди мужчин растущий интерес к сексуальным экспериментам и открытому обсуждению личных предпочтений.

Мужчины все чаще рассматривают секс-игрушки не как подарки партнерам, а как продукты для собственного использования, что указывает на изменение моделей потребления и восприятия мужской сексуальности, сказано в исследовании.

Ранее национальное собрание Франции утвердило законопроект, который устанавливает отсутствие каких-либо обязательств по вступлению в сексуальные отношения в браке. Понятие «супружеского долга» в стране отменяется. 

