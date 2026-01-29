НАВЕРХ
Франция законодательно отменила «супружеский долг»

Источник:
France-Presse
260 0
Ссора в постели
Фото: © Freepik.com

Национальное собрание Франции утвердило законопроект, который разъясняет отсутствие каких-либо обязательств по вступлению в сексуальные отношения в браке

«Мы должны изменить закон, чтобы это понятие больше не существовало ни в праве, ни в сознании людей. Брак не может быть местом, в котором согласие на секс является приобретенным, окончательным и пожизненным», — приводит France-Presse слова одного из авторов инициативы, депутат Мари-Шарлотт Гарин.

По ее словам, цель закона состоит в устранении двусмысленности в гражданском кодексе. В нем предусматриваются четыре брачные обязанности: помощь, поддержка, верность и совместная жизнь. В кодексе отсутствуют обязанности касательно половых отношений.

Но в старой судебной практике в понятие «совместной жизни» входили в том числе и сексуальные отношения, что сохраняло идею так называемого супружеского долга.

Жизнь #Общество
