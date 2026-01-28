НАВЕРХ
Путин проведет переговоры с президентом Сирии

Сирия
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин 28 января осудит с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа ситуацию в Ближневосточном регионе. Для переговоров глава Сирии прибудет в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Владимира Путина с сирийским президентом прошла в середине октября 2025 года, тогда политики обсуждали возможность пересмотра соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада.

Одним из ключевых на переговорах тогда стал вопрос российских военных баз. Переходное правительство Сирии рассчитывает, что Россия откажется от присутствия на одной из трех баз — аэродрома в Камышлы на севере Арабской Республики.

Почему режим Асада пал за 11 дней
