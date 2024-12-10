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Почему режим Асада пал за 11 дней: хроника войны

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг Сирии
Фото: Aerra Carnicom / CC BY-SA 4.0
Объединенные антиправительственные силы в ночь на 8 декабря 2024 года заняли столицу Сирии Дамаск и объявили город «свободным от тирана Башара Асада». Как повстанцам удалось захватить власть за 11 дней, почему Асад бежал в Россию и что будет дальше?

Масштабное наступление объединенных сил вооруженной оппозиции и исламистов на северо-западе страны началось 27 ноября. С юго-востока их поддержали отряды «Сирийской национальной армии». На своем пути мятежники практически не встречали сопротивления.

Где находится Сирия. Это государство в Западной Азии, которое граничит с пятью странами: Турцией, Ираком, Иорданией, Израилем и Ливаном. Население — около 18 миллионов человек. На западе Сирия омывается Средиземным морем, на востоке ее охватывает огромная пустыня.

С чего все началось

Как появилась Сирия. Страна получила независимость после вывода французских войск весной 1946 года. На протяжении нескольких десятилетий в Сирии регулярно сменялись военные диктатуры. Эпоха стабильности наступила в 1971 году — с приходом к власти генерала Хафеза Асада.

Эпоха Асадов. Хафез Асад смог объединить населяющих Сирию суннитов, алавитов, друзов, шиитов, исмаилитов, курдов под девизом борьбы с Израилем. Однако поражения в войнах 1967 и 1973 годов деморализовало арабов, силу набрал исламский фундаментализм.

Первые протесты. Исламисты начали борьбу со светским политическим режимом, который опирался на алавитов — религиозное меньшинство (около 12% населения). Хафез Асад потопил протесты в крови. Однако в 2000 году он умер. На смену в ходе безальтернативных выборов пришел его сын Башар.

Запасной президент. Башара Асада не готовили к роли лидера нации, он учился в Великобритании на врача. Преемником отца должен был стать старший сын Басиль, но планы нарушила его смерть в автокатастрофе. В итоге Сирию возглавил слабый в политической борьбе 34-летний интеллектуал.

Гражданская война

Неоконсерваторы в администрации президента США Джорджа Буша-младшего взяли курс на трансформацию Ближнего Востока и смену политических режимов, разжигая оппозиционные настроения в неугодных странах. Арабский мир охватила серия протестов и мятежей.

В 2011 году на волне «арабской весны» демонстрации в Сирии вылились в вооруженное противостояние. Население недовольно нищетой и доминированием представителей алавитского конфессионального меньшинства во властных и военных структурах.

Асад-младший жестоко подавил восстание с помощью армии, но гражданская война только разгорается. С 2013 году против властей выступают исламисты, мечтающие создать на территории Сирии «халифат». В октябре 2015 года на стороне сирийского режима выступила Россия.

Бывший президент Сирии Башар Асад
Бывший президент Сирии Башар Асад
Фото: khamenei.ir / CC BY 4.0

В конце 2017 года президент Владимир Путин объявил о разгроме террористов. Значительная часть территории Сирии вернулась под контроль официального Дамаска. Но под контролем вооруженной оппозиции остались крупные провинции на севере и востоке.

Асада уговорили вступить в переговоры с повстанцами, однако они прошли безрезультатно. Президент отказывался проводить реформы, население Сирии быстро нищало из-за санкций, росли коррупция и этнические противоречия.

Из-за отсутствия денег Асад сократил контрактную армию — в случае обострения ситуации он рассчитывал снова получить военную помощь от союзных России и Ирана. Режим постепенно теряет поддержку даже среди своей исторической опоры — алавитов.

Свержение Асада

Значительная территория Сирии фактически оставалась вне контроля правительства. Ударными силами повстанцев стали джихадистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (объявлена террористической и запрещена в России) и Сирийская национальная армия.

27 ноября повстанцы начали наступление, уже через три дня они взяли Алеппо — второй по величине города Сирии. Затем вооруженная оппозиция отправилась дальше на юг. Солдаты правительственной армии, зарплата которых составляла 20 долларов в месяц, начали разбегаться.

Главные союзники режима — Россия и Иран — на этот раз предпочли не вмешиваться. Москве помешал конфликт на Украине, а Ирану — противостояние с Израилем и разгром «Хезболлы» в Ливане, отряды которой помогали правительственным силам Сирии.

Вслед за Алеппо пал столичный Дамаск, после чего командование сирийской армии объявило о завершении правления Асада. 

Президент Сирии ушел в отставку и улетел в Москву на российском военно-транспортном самолете Ил-76, поручив своему окружению мирно передать власть.

Кремль очень сдержанно комментирует решения и поступки Асада. В тоже время посол Сирии в России Башар Джаафари охарактеризовал действия экс-президента как «позорный побег».

Повстанцы объявили награду в 10 миллионов долларов за сведения, которые помогут задержать сбежавшего президента.

Что дальше

Скорее всего, гражданская война в Сирии продолжится. Джихадисты и умеренная оппозиция вряд ли смогут бескровно объединить страну, в которой за последние десятилетия накопилось столько внутренних противоречий и проблем.

В арабской республике действует множество группировок с разнящейся идеологией. Серьезную угрозу также представляют исламистские радикалы, активизация которых способна превратить Сирию в рассадник международного терроризма.

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