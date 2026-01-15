Запущен бесплатный переводчик ChatGPT Translate

Компания OpenAI выпустила бесплатный сервис для перевода языков ChatGPT Translate. Внешне он напоминает популярный «Google Переводчик».

Пользователи в окне слева вводят текст на исходном языке, после чего получают справа переведенный вариант. Для работы ChatGPT Translate используется фирменная модель искусственного интеллекта.

Сейчас сервис поддерживает около 50 языков, среди которых есть русский. Для удобства предлагаются различные стили перевода — например, строгий или неформальный. Выбирать языки и стили можно в выпадающих меню.

ChatGPT Translate на компьютерах работает только с текстом. В мобильных браузерах также есть поддержка голосовых запросов через микрофон. В перспективе сервис также сможет переводить текст на изображениях.