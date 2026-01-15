НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Запущен бесплатный переводчик ChatGPT Translate

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Чат-бот ChatGPT
Фото: © Sibnet.ru

Компания OpenAI выпустила бесплатный сервис для перевода языков ChatGPT Translate. Внешне он напоминает популярный «Google Переводчик».

Пользователи в окне слева вводят текст на исходном языке, после чего получают справа переведенный вариант. Для работы ChatGPT Translate используется фирменная модель искусственного интеллекта.

Сейчас сервис поддерживает около 50 языков, среди которых есть русский. Для удобства предлагаются различные стили перевода — например, строгий или неформальный. Выбирать языки и стили можно в выпадающих меню.

ChatGPT Translate на компьютерах работает только с текстом. В мобильных браузерах также есть поддержка голосовых запросов через микрофон. В перспективе сервис также сможет переводить текст на изображениях.

Еще по теме
Данные пользователей Discord попали в Сеть
«Госуслуги» запустили сервис проверки такси
Пугающее видео длительностью 140 лет появилось на YouTube
Массовый сбой зафиксировали в работе Telegram
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
14309
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
12600
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
30708
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
49515
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
135907
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
134668
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
168904
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156714
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2763914
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182679
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Какое слово в русском языке является самым популярным
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!