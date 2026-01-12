НАВЕРХ
Названы самые дорогие путешествия по России

Ассоциация туроператоров России обнародовала рейтинг самых дорогих туристических программ по стране на 2025 год.

Российский премиум-сегмент ориентирован на уникальные приключения и экспедиции в заповедные места, отметила организация. Так, топ-5 самых дорогих программ возглавила экспедиция на плато Путорана (Красноярский край).

Путешествие продолжительностью семь дней обошлось семье из четырех человек в 7,37 миллиона рублей. Среди особенности тура — вертолетные экскурсии к водопадам, треккинг, каякинг, программа с участием коренных народов Севера.

Второе место у экспедиционного круиза по Шантарским островам (Хабаровский край) ценой в 6,6 миллиона рублей за 11 дней для семьи из шести человек. Люди наблюдали за китами, высаживались на острова, проживали в каютах мини-люкс.

Третья программа — новогодние каникулы в Москве за 4,2 миллиона рублей за 23 дня для трех человек. Четвертая — вилла в Сочи стоимостью 3,4 миллиона рублей за 14 дней для двух человек. В топ-5 также отдых на Телецком озере (Алтай) стоимостью 3,36 миллиона рублей за десять дней для двух человек.

Ассоциация отметила, что тренд прошлого года — смещение люксового отдыха в России от классического к эксклюзивным экспедициям — в Арктику, на Дальний Восток и в другие труднодоступные регионы.

Жизнь #Туризм
