Материнский капитал проиндексируют в России

Источник:
ТАСС
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Индексация материнского капитала пройдет в России 1 февраля, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Размер маткапитала вырастет на 6,8%, пишет ТАСС. По словам депутата, после индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 тысяч рублей.

При этом за второго ребенка семья сможет претендовать на выплату в размере 974 тысяч рублей — при условии, что ранее право на материнский капитал ранее не возникало.

Для не получивших выплату на первенца после 2020 года предусмотрена выплата на сумму 237 тысяч рублей. Инициатива затронет как семьи с недавно полученным сертификатом, так и тех, у кого на счету еще остаются непотраченные средства.

Маткапитал в России индексируют ежегодно. В 2025 году его размер составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и 912 тысяч рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были.

