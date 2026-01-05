Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли

Продажи спортивного костюма Nike, в который был одет президент Венесуэлы Николас Мадуро во время захвата военными США, подскочили.

США провели операцию по похищению Мадуро 3 января. Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фото главы Венесуэлы, на котором он был в спортивном костюме и светонепроницаемых очках.

Фото: © Donald J. Trump/Truth Social

Мадуро был одет в костюм Nike Tech Fleece стоимостью 140 долларов (около 11 тысяч рублей). Размер 3XL, в котором был сфотографирован президент, был распродан примерно за час на официальном сайте Nike.

Google Trends 4 и 5 января зафиксировал резкий рост интереса к запросам «Nike Tech», «grey Nike Tech» и «Nike Tech tracksuit». По некоторым из них индекс популярности достиг максимального значения в 100 баллов.