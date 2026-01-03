НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Сели батарейки: что такое новогоднее выгорание

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Что такое новогоднее выгорание
Фото: © Sibnet.ru
Почти половина россиян испытывают в конце декабря симптомы эмоционального выгорания, показало исследование Русской школы управления. А после Нового года наступает настоящая апатия. Почему возникает новогоднее выгорание и как с ним бороться?

Почему возникает новогоднее выгорание

Перед Новым годом складывается неблагоприятная для психологического состояния обстановка — на работе традиционные декабрьские авралы, а в свободное время необходимо успеть купить подарки и продукты, навести порядок, украсить дом.

Жизнь превращается в непрерывный марафон, фокус смещается с отдыха на подготовку к 31 декабря, а значительные траты вызывают тревогу. Все это создает огромную нагрузку, которая истощает ресурсы организма еще до наступления каникул.

Кроме этого, мозг в ожидании главного праздника активно вырабатывает дофамин — гормон предвкушения награды. После кульминации в ночь на 1 января его уровень резко падает, создавая «дофаминовую яму» — состояние опустошенности и потери мотивации.

Сложностей добавляют нарушенный режим сна и чрезмерное употребление алкоголя в праздничную ночь и последующие дни каникул — все это в конечном счете усиливает тревогу, хандру и апатию.

Особенно уязвимы в этот период одинокие люди — в дни всеобщего веселья они на контрасте остро ощущают свою «заброшенность». В результате новогодняя ночь становится для них триггером для запуска деструктивного цикла депрессии.

Как справиться с хандрой после Нового года

Для начала специалисты советуют отказаться от перфекционизма и организации идеальных новогодних каникул. Можно заранее установить четкий бюджет, сократить программу развлечений, не пытаться приготовить для застолий огромное количество блюд.

Для коррекции эмоционального фона после Нового года отлично подходит физическая активность — например, можно регулярно гулять на свежем воздухе при дневном свете. Такая нагрузка активирует выработку дофамина и улучшает настроение.

Также на новогодних каникулах стоит скорректировать рацион — урезать порции, отказаться от алкоголя, жирной и тяжелой пищи, добавить продукты, благотворно воздействующие на положительные нейромедиаторы: шоколад, бананы, орехи.

Если состояние подавленности, раздражительности и апатии длится более двух недель, это может сигнализировать о глубоком выгорании или депрессии. В этом случае лучше обратиться за профессиональной помощью к врачу-психотерапевту. 

Еще по теме
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Грубый секс стал массовым явлением в США
Как уберечь детей от эмоционального стресса на праздниках
Ученые выяснили, кто больше выигрывает от удаленной работы
смотреть все
Отношения #Психо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Российская армия начала наступление на Славянск
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Спецпредставитель Путина заявил о распаде Евросоюза
Буданов стал новым главой офиса Зеленского
Трамп признался в макияже рук из-за синяков
«Чебурашка 2» сделал 1 млрд рублей за первый день проката
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Verlan92

Я уж было сначала подумал речь про наших.......жаль..

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.

scorpion2777

Кто то ещё считает этих выродков людьми? Это недогосударство должно быть растоптано.

pepelmetal

Лес заметно редел, но деревья упорно голосовали за топор, потому что ручка его была из дерева, и они...