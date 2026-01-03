Сели батарейки: что такое новогоднее выгорание

Почти половина россиян испытывают в конце декабря симптомы эмоционального выгорания, показало исследование Русской школы управления. А после Нового года наступает настоящая апатия. Почему возникает новогоднее выгорание и как с ним бороться?

Почему возникает новогоднее выгорание

Перед Новым годом складывается неблагоприятная для психологического состояния обстановка — на работе традиционные декабрьские авралы, а в свободное время необходимо успеть купить подарки и продукты, навести порядок, украсить дом.

Жизнь превращается в непрерывный марафон, фокус смещается с отдыха на подготовку к 31 декабря, а значительные траты вызывают тревогу. Все это создает огромную нагрузку, которая истощает ресурсы организма еще до наступления каникул.

Кроме этого, мозг в ожидании главного праздника активно вырабатывает дофамин — гормон предвкушения награды. После кульминации в ночь на 1 января его уровень резко падает, создавая «дофаминовую яму» — состояние опустошенности и потери мотивации.

Сложностей добавляют нарушенный режим сна и чрезмерное употребление алкоголя в праздничную ночь и последующие дни каникул — все это в конечном счете усиливает тревогу, хандру и апатию.

Особенно уязвимы в этот период одинокие люди — в дни всеобщего веселья они на контрасте остро ощущают свою «заброшенность». В результате новогодняя ночь становится для них триггером для запуска деструктивного цикла депрессии.

Как справиться с хандрой после Нового года

Для начала специалисты советуют отказаться от перфекционизма и организации идеальных новогодних каникул. Можно заранее установить четкий бюджет, сократить программу развлечений, не пытаться приготовить для застолий огромное количество блюд.

Для коррекции эмоционального фона после Нового года отлично подходит физическая активность — например, можно регулярно гулять на свежем воздухе при дневном свете. Такая нагрузка активирует выработку дофамина и улучшает настроение.

Также на новогодних каникулах стоит скорректировать рацион — урезать порции, отказаться от алкоголя, жирной и тяжелой пищи, добавить продукты, благотворно воздействующие на положительные нейромедиаторы: шоколад, бананы, орехи.

Если состояние подавленности, раздражительности и апатии длится более двух недель, это может сигнализировать о глубоком выгорании или депрессии. В этом случае лучше обратиться за профессиональной помощью к врачу-психотерапевту.