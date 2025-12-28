НАВЕРХ
Как уберечь детей от эмоционального стресса на праздниках

Источник:
Sibnet.ru
Новый год
Фото: © Freepik.com

Новогодние праздники, которые считают временем общения и радости, многими детьми тяжело переживаются из-за насыщенности эмоциями, предупреждают психологи.

Более 30% подростков имеют психологические проблемы, и праздничный сезон часто их усугубляет, следует из данных исследования психического здоровья молодежи в США. 57% американцев считают новогодние праздники стрессовыми из-за эмоциональной перегрузки, отмечают эксперты. 

Многие дети и подростки изматывают себя во время праздников, потому что чувствуют себя обязанными угождать, развлекать, быть любезными или скрывать дискомфорт, чтобы сохранить видимость «праздничного» настроения, приводит Forbes мнение экспертов.

Основательниц проекта Mindful V Вероника Мой посоветовала простой ритуал. Он внушает мысль: «Это мое пространство. Я выбираю, что в него входит».

Это может быть медленный вдох через нос и выдох через рот. Это может быть минутная пауза с закрытыми глазами. Это может быть тихое предложение, повторяемое про себя, например: «Я остаюсь уверенным в себе».

Некоторым детям помогает визуализация. Мойя обучает упражнению «защитный пузырь», в котором ребенок представляет себе мягкий пузырь света, окружающий его тело, создающий ощущение безопасности и эмоциональной стабильности.

Наука #Психо #Здоровье
