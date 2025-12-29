Новый 2026 год выглядит оптимистичнее, чем 2025-й. Он пронизан энергией стартов, новыми коммуникациями и инструментами для достижения целей. Подробнее об астрологических событиях года и их значении рассказала профессор астрологии Ирина Кондратова.

В 2026 году начинается новый девятилетний цикл. При этом на небе будет много огненных явлений. Сразу две медленные планеты — Сатурн и Нептун — зайдут в огненные знаки. Поэтому планы, которые строились вчера, сегодня потребуют реального воплощения, отметила астролог.

Нептун в Овне: от обмана к честности

Переход Нептуна в Овен начнется с 26 января, где он останется до марта 2039 года, то есть на целых 13 лет.

Нептун выйдет из Рыб, где были иллюзии, обманы, самообманы, а Овен — знак, который любит прямоту и честность, напомнила Кондратова. Время пустых рассуждений и туманных обещаний ушло, теперь все громкие заявления потребуют реального плана с датами, бюджетами и методами проверки результата.

«Когда Нептун перешел в Овен, пошла другая песня: а вы правда умеете делать то, о чем рассказываете? А вы правда живете, как показываете?» — сказала астролог в видео на YouTube.

По ее словам, важно оценить, что человек действительно готов делать для достижения своей мечты. При этом полезно тестировать разные варианты: «берем гипотезу и проверяем».

Сатурн в Овне: дисциплина и работа

Возвращение Сатурна в Овна начнется с 14 февраля 2026 и продлится до апреля 2028 года. Начинается трехлетний период, связанный с дисциплиной и инициативой.

«Это даст систему, трезвую и холодную голову. Сатурн — это работа, ответственность во всех смыслах этого слова», — отметила Кондратова.

Но Сатурн будет ограничивать тех, что не готов брать ответственность.

По прогнозу астролога, будут изменения в сфере недвижимости и новые законы в образовании. Многим они не понравятся.

Уран в Близнецах: развитие ИИ

Уран окончательно входит в знак Близнецов с 26 апреля 2026 года и задержится там до мая 2033 года.

Это время происходят революции в коммуникациях, технологиях, образовании и логистике. Запускается эпоха нестандартного мышления и новых инструментов, которыми станут искусственный интеллект и нейросети.

«Поменяется весь транспорт — будем на электромобилях кататься», — сказала астролог.

Юпитер во Льве: сила личности

Юпитер заходит во Льва в июне, принося период повышенной энергии, уверенности и возможностей для самовыражения, творчества, лидерства и карьерного рост.

«Юпитер во Льве — про личность, личный бренд, любовь к себе. Закончится период колебаний и сомнений, начнутся действия», — заметила Кондратова.

Это год золотого билета особенно для Львов, Овнов, Стрельцы. Они почувствуют наибольший прилив сил. Также время благоприятно для педагогов, коучей, артистов, дизайнеров.

Затмения в 2026 году

Затмения в астрологическом календаре — это ключевые точки, сигнализирующие о необходимости трансформации, завершения старого и начала нового пути.

Солнечное затмение в Водолее 17 февраля. Это начало важного периода в сфере дружбы, коллективов, технологий. Будут появляться значимые люди, которые будут единомышленниками, но у которых совершенно другое мышление. Это время посмотреть в смежные сферы или в ту, которая пока непонятна.

Солнечное затмение во Льве 12 августа. Станет сильным импульсом для долгосрочных планов и самореализации, усилит харизму и социальную активность. Усиление любви.

Лунные затмения в Деве 3 марта и 28 августа в Рыбах. Это завершение этапов, связанных с работой и рутиной.

Петли Меркурия и Венеры

Петли Меркурия — периоды испытаний и возможностей — в 2026 году будут в водных знаках: в Рыбах, Раке и Скорпионе.

С 26 февраля по 20 марта, по словам астролога, будут пересматриваться тема «кто друг, кто враг». «Если вас кто-то предавал, какие-то были тайны, все они всплывут у нас в этот период», — сказала Кондратова.

С 29 июня по 24 июля — время для пересмотра семейных отношений. Надо убирать традиции, которые не нравятся и вносить новые.

С 3 октября до 14 ноября следует проанализировать и сделать выводы по теме денег. Могут вскрыться тайные доходы партнеров. В этот период будет не только петля Меркурия, но еще и петля Венеры.

«Будет такой вопрос стоять: насколько идеальный рядом со мной партнер? Там будет выбор между сексом и логикой. Что же все-таки важнее: надежная опора или страсть? Вот такие вот помрачения», — предупредила астролог.