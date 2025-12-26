Опасные канцерогены нашли в китайских шинах

Роскачество обнаружило опасные канцерогены в китайских автомобильных шинах, российские покрышки безопасны, сообщила организация.

Роскачество исследовало 10 моделей шин по ключевому показателю ГОСТа — процентному содержанию «водородов области залива» (% HBay). Норма, гарантирующая безопасность, составляет не более 0,25%. Образцы купили на маркетплейсах.

Безопасными оказались российские Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301.

Шины китайского производства представляют опасность, у них содержание HBay превышено в несколько раз:

у GoForm AT01 — в 3,2 раза

у Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза,

у Ovation VI-682 — в 5 раз,

у Sunfull SF-688 — в 5,2 раза,

у Mirage MR-162 — в 7,5 раз,

у Hifly HF201 — в 7,7 раз.

Опасность канцерогенов в шинах

Ежегодно в мире в пыль стираются миллионы тонн автомобильных шин. Эта пыль, содержащая химические вещества высшего класса опасности, не исчезает: она оседает у дорог, попадает в водоемы и висит в воздухе.

Особенно опасны ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) — это группа химических веществ, которые являются канцерогенными, мутагенными и репродуктивно токсичными. Доказано, что некоторые из них, особенно бензапирен, способствуют возникновению и развитию онкологических заболеваний.

ПАУ попадают в шину в основном через дешевые технологические масла, которые используют в качестве пластификаторов и наполнителей для смягчения резины.

В Евросоюзе, США, Японии, Южной Корее использование масел с высоким содержанием ПАУ запрещено. В Китае ограничивающих норм нет, поэтому они легально используют дешевое сырье и поставляют такие шины на рынки без жестких требований. В России такие нормы появятся только в 2026 году с введением дифференцированного экологического сбора на шины в зависимости от их канцерогенной опасности.