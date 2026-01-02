НАВЕРХ
Как отмечали Новый год при Петре I

Источник:
Sibnet.ru
Пир Петра I
Фото: © Валентин Серов. Пир Петра I. Иллюстрация к поэме Александра Пушкина «Полтава»

История празднования Нового года в России в ночь с 31 декабря на 1 января берет начало на рубеже 1699/1700 годов при правлении Петра I. Как тогда отмечали праздник?

В декабря 1699 года молодой царь возвращается из 15-тимесячной поездки в Европу и издает указ №1736. Так в России вводится юлианский календарь, Новый год переносится с 1 сентября на 1 января и устанавливается традиция светского празднования новогодних торжеств.

Петр I велел веселиться семь дней подряд. Впервые в новогоднюю ночь на Красной площади в Москве прогремели салюты и были запущены фейерверки. С 1704 года со сменой столицы центр торжеств переместится в Санкт-Петербурге.

Московскому люду было приказано украшать стены жилищ и парадные еловыми, сосновыми ветвями: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых».

Новогодний стол должен был быть богатый угощениями. Согласно поверью, так привлекался достаток на грядущий год. Главным блюдом ночи считался запеченный поросенок.

Сам Петр I встретил этот Новый год, как полагалось у Романовых, в Успенском соборе Кремля. После службы царь вместе со свитой отправился пировать. Ели пироги с разнообразной начинкой, жаркое, мясо с соусами, студень, соленые огурцы. Запивали все эти блюда водкой, пивом, брагой и квасом.

Жизнь #Интересно #История
