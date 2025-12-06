Сибирь накроют аномальные морозы

Сильнейшее похолодание ожидается в Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, на севере Урала в ЯНАО и ХМАО температура в выходные будет на 12-19 градусов ниже нормы: до минус 42 градусов. В Свердловской области 7-9 декабря морозы будут достигать 30-градусных значений.

Ночные температуры в Томской области будут опускаться до минус 33-42 градусов, дневные значения составят минус 26-30 градусов. Аналогичное похолодание ожидается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Хакасии.

Приход аномальных холодов вызван вторжением ледяного воздуха из Северного Ледовитого океана, уточнил Вильфанд. Он отметил, что сейчас на территории Сибири температура на восемь-десять градусов выше нормы.