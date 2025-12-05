НАВЕРХ
Лариса Долина сделает важное заявление о скандале вокруг квартиры

Источник:
Sibnet.ru
Лариса Долина
Фото: © @larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментирует скандал с продажей и возвращением своей квартиры в специальном выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале, сообщается в анонсе.

«Исполнительница стала участницей специального выпуска "Пусть говорят". В нем Долина прокомментирует ситуацию вокруг продажи квартиры и опишет свою версию событий. После этого она сделает важное заявление», — сообщается на официальном сайте Первого канала.

Певица в 2024 году продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но затем заявила, что сделала это под влиянием мошенников и перевела деньги на «безопасный счет».

В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции позже признали решение законным. При этом покупательница квартиры Полина Лурье осталась без денег и квартиры, за которую она заплатила.

Программа будет транслироваться после итоговой программы «Время» — в 21.45.

