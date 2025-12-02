Старейшая россиянка умерла в 114 лет

Абсолютная рекордсменка по долгожительству в России Клавдия Гадючкина умерла, несколько дней не дожив до 115-летия, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал Евраев в телеграм-канале.

Сама женщина называла датой своего рождения 24 ноября 1909 года и считала, что ей 116 лет. Однако, как рассказал глава региона, в этом году дату уточнили по метрическим книгам, где записано, что она родилась 5 декабря 1910 года.

Гадючкина работала с 15 лет на фабрике «Красный перевал», где трудилась 40 лет, пройдя путь от прядильщицы до помощника мастера.

Клавдия Гадючкина в молодости Фото: © Екатерина Мусинова

Муж Клавдии Михайловны, Сергей Петрович, умер в 1956 году, у них было трое детей, сообщила глава администрации Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова. У долгожительницы осталась большая семья: шестеро внуков, восемь правнуков и три праправнука.

По данным организации LongeviQuest, которая исследует долголетие и верифицирует возраст долгожителей планеты, Клавдия Гадючкина была старейшим человеком в России. В мировом списке долгожителей она занимала 75 строчку.