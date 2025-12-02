НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Старейшая россиянка умерла в 114 лет

Источник:
Sibnet.ru
326 3
Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Фото: © Михаил Евраев

Абсолютная рекордсменка по долгожительству в России Клавдия Гадючкина умерла, несколько дней не дожив до 115-летия, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал Евраев в телеграм-канале.

Сама женщина называла датой своего рождения 24 ноября 1909 года и считала, что ей 116 лет. Однако, как рассказал глава региона, в этом году дату уточнили по метрическим книгам, где записано, что она родилась 5 декабря 1910 года.

Гадючкина работала с 15 лет на фабрике «Красный перевал», где трудилась 40 лет, пройдя путь от прядильщицы до помощника мастера.

Клавдия Гадючкина в молодости
Клавдия Гадючкина в молодости
Фото: © Екатерина Мусинова

Муж Клавдии Михайловны, Сергей Петрович, умер в 1956 году, у них было трое детей, сообщила глава администрации Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова. У долгожительницы осталась большая семья: шестеро внуков, восемь правнуков и три праправнука.

По данным организации LongeviQuest, которая исследует долголетие и верифицирует возраст долгожителей планеты, Клавдия Гадючкина была старейшим человеком в России. В мировом списке долгожителей она занимала 75 строчку.

Еще по теме
Музей счастья: кругосветное путешествие в себя
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин
Агафья Лыкова отпугнет медведя петардами
Умер астронавт-автор фразы «Хьюстон, у нас проблема»
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
63
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
27
Глава офиса Зеленского подал в отставку
22
Путин утвердил повышение НДС
21
Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски