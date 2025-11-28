НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски

Источник:
«Интерфакс»
249 1
Школьники в Северной Корее
Фото: Nicor / CC BY-SA 3.0

Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, сообщил сопредседатель комиссии РФ и КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса», — цитирует Козлова «Интерфакс».

Министр отметил, что в России более 3 тысяч школьников изучают корейский язык, для большинства из них он является вторым или третьим иностранным.

Русский язык традиционно входит в тройку самых изучаемых иностранных языков в КНДР, где его в настоящее время осваивают около 600 человек, добавил министр. В России, по его словам, программы по изучению корейского языка существуют в трех педагогических вузах, его выбрали 300 студентов.

Козлов сообщил, что в прошлом учебном году (2024-2025 годы) 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, преимущественно в Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и РУДН. В основном они выбрали такие направления, как банковское дело, энергетика, медицина и геология.

«Например, 29 корейских геологов в этом году прошли курсы на базе российских геологических учреждений. Изучали такие направления, как поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование, работу с базами данных», — рассказал он.

Еще по теме
Число платных мест в российских вузах ограничили
Как будут работать ограничения платного приема в вузы
Психолог объяснила нежелание зумеров запоминать информацию
Выпускников медвузов обязали проходить отработку после учебы
смотреть все
Жизнь #Образование #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
30
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
26
Американский профессор назвал виновников конфликта на Украине
23
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
21
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет