Детей в Северной Корее заставят говорить по-русски

Северная Корея ввела обязательное изучение русского языка в школах, сообщил сопредседатель комиссии РФ и КНДР, глава Минприроды России Александр Козлов.

«Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса», — цитирует Козлова «Интерфакс».

Министр отметил, что в России более 3 тысяч школьников изучают корейский язык, для большинства из них он является вторым или третьим иностранным.

Русский язык традиционно входит в тройку самых изучаемых иностранных языков в КНДР, где его в настоящее время осваивают около 600 человек, добавил министр. В России, по его словам, программы по изучению корейского языка существуют в трех педагогических вузах, его выбрали 300 студентов.

Козлов сообщил, что в прошлом учебном году (2024-2025 годы) 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, преимущественно в Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и РУДН. В основном они выбрали такие направления, как банковское дело, энергетика, медицина и геология.

«Например, 29 корейских геологов в этом году прошли курсы на базе российских геологических учреждений. Изучали такие направления, как поисковые и разведочные работы, методики лабораторных анализов, картографирование, работу с базами данных», — рассказал он.