Мультиплеер Battlefield 6 стал бесплатным

Компания Electronic Arts открыла бесплатный доступ к шутеру Battlefield 6 на всех платформах. Акция продлится неделю — с 25 ноября до 2 декабря.

Контент при этом будет ограничен — геймеры смогут опробовать только три карты Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields в четырех режимах: «Захват», «Прорыв», «Саботаж» и «Командный бой».

Для участия необходимо установить клиент условно-бесплатной «королевской битвы» Battlefield Redsec, он доступен в российских Steam и EA App. Оттуда можно получить доступ к бесплатной Battlefield 6.

Отмечается, что все награды и достижения, полученные в пробном доступе Battlefield 6, автоматически перенесутся при покупке полной версии игры.

Battlefield 6 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, релиз которой состоялся 10 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект получил высокие оценки критиков и геймеров.