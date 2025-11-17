«Рособоронэкспорт» на Международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025 представит более 850 образцов российской продукции, в том числе — истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщила пресс-служба компании.

Выставка отроется в понедельник, 17 ноября. Dubai Airshow — это глобальная площадка, на которой определяются тренды авиакосмической и оборонной отраслей. Россия продемонстрирует последние достижения оборонной промышленности в авиации, космонавтике и противовоздушной обороне.

«"Рособоронэкспорт" представляет здесь более 850 образцов российской продукции – высокоинтеллектуальных систем, способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров», — сказано в сообщении.

Впервые на Ближнем Востоке «Рособоронэкспорт» представит истребитель пятого поколения Су-57Э. Его высочайшие летно-технические характеристики будут продемонстрированы в рамках летной программы авиасалона.

Акцент будет сделан на ракетном вооружении — ракетах класса «воздух-воздух» РВВ-МД2, «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, Х-69, «Гром-Э1» и «воздух-РЛС» Х-58УШКЭ. На выставке также будет представлена уникальная ракета класса «воздух-воздух» РВВ-БД повышенной дальности.

Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности, отметили в «Рособоронэкспорте».