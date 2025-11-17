НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые покажет истребитель Су‑57Э

Источник:
Sibnet.ru
359 0
Истребитель Су-57
Фото: © пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

«Рособоронэкспорт» на Международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025 представит более 850 образцов российской продукции, в том числе — истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщила пресс-служба компании.

Выставка отроется в понедельник, 17 ноября. Dubai Airshow — это глобальная площадка, на которой определяются тренды авиакосмической и оборонной отраслей. Россия продемонстрирует последние достижения оборонной промышленности в авиации, космонавтике и противовоздушной обороне.

«"Рособоронэкспорт" представляет здесь более 850 образцов российской продукции – высокоинтеллектуальных систем, способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров», — сказано в сообщении.

Впервые на Ближнем Востоке «Рособоронэкспорт» представит истребитель пятого поколения Су-57Э. Его высочайшие летно-технические характеристики будут продемонстрированы в рамках летной программы авиасалона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТу-95: история «Русского медведя»

Акцент будет сделан на ракетном вооружении — ракетах класса «воздух-воздух» РВВ-МД2, «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, Х-69, «Гром-Э1» и «воздух-РЛС» Х-58УШКЭ. На выставке также будет представлена уникальная ракета класса «воздух-воздух» РВВ-БД повышенной дальности.

Большинство представленных образцов имеют опыт применения в боевых условиях, разработаны и доработаны с учетом реалий современного конфликта высокой интенсивности, отметили в «Рособоронэкспорте».

Еще по теме
Стратегический Ту-95: история «Русского медведя»
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
Путин назвал опережающими темпы разработки нового оружия в России
Новосибирский авиазавод передал ВКС России партию Су-34
смотреть все
Оборона #ОПК #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
50
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
28
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева
21
Евросоюз выдал Украине кредит российскими деньгами