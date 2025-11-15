НАВЕРХ
«Злоумышленник»: какой была первая звуковая телепередача

Актер Иван Москвин читает рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник» в первой звуковой телепередаче в СССР
Фото: © vk.com

Первая телепередача со звуком в Советском Союзе вышла 15 ноября 1934 года. Это был 25-минутный эстрадный концерт.

Эксперименты с телевидением стартовали в СССР в начале 1930-х. Лаборатории телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве разработала механическую систему для передачи изображений по радиоволнам.

«Товарищи радиозрители, начинаем передачи советского дальновидения...», — анонсировали дикторы. Получасовые или часовые телепрограммы шли по три раза в неделю после полуночи, по окончании радиовещания. Показ кадров, как и в немом кино, сопровождался субтитрами.

Звук, теоретически, тоже был, но передавался по отдельной радиочастоте. То есть видео надо было смотреть на одном устройстве, а звук ловить по радиоприемнику.

Новый телевизионный передатчик, подключенный к двум широковещательным радиостанциям, был построен в 1934 году. Это позволило объединить звук и картинку. Первая звуковая телепередача вышла 15 ноября.

Знаменитый актер Иван Москвин прочитал рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и артисты балета. Балериной была Надежда Горбунова, телеоператором ее муж Анатолий Константинов. Имена остальных участников история не сохранила.Вся трансляция длилась 25 минут.

