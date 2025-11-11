Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы

Кампания по массовому призыву резервистов для защиты особо важных объектов стартовала в российских регионах. Кто такие резервисты, чем они отличаются от пребывающих «в запасе» и какие задачи им предстоит выполнять?

Закон о привлечении резервистов не только в военное, но и в мирное время, подписан президентом Владимиром Путиным 4 ноября 2025 года. Резервистов планируется призывать для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов.



Кто такие резервисты

Резервисты — это граждане «в запасе», добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве. Они могут работать на любой работе, но регулярно проходят военные сборы. За свой статус резервисты получают ежемесячные выплаты.

От уволенных в запас после завершения военной службы резервисты отличаются наличием действующего контракта с Минобороны, а от военнослужащих — тем, что сохраняют гражданскую занятость и только участвуют в военных сборах.

Стать резервистом могут все, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре при вузе. Простыми словами резервисты — это люди с военной подготовкой и гражданским статусом, которые согласились при необходимости выполнять воинские обязанности.

Какие у резервистов обязанности

Резервисты ежегодно проходят военные сборы — максимум два месяца в год, а также ежеквартальные тренировочные занятия в качестве одиночной подготовки (максимум по шесть дней в квартал) и учебные сборы в составе подразделений — один раз в полугодие по 15 дней.

Новый закон вводит специальные сборы для резервистов. Планируется, что призванные на эти сборы будут защищать объекты критической инфраструктуры и противодействовать беспилотникам только на территории своего родного региона.

При неявке по повестке резервиста могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Если контракт до истечения срока был расторгнут по инициативе резервиста, средства, потраченные на его военную подготовку, подлежат возмещению.

Как стать резервистом

Чтобы стать резервистом, нужно подать заявление в военный комиссариат по месту воинского учета. Далее пройти медицинское обследование и психологическое тестирование. Затем пройти проверку военкомата на профессиональные навыки и квалификацию.

Если проверка пройдена, можно подписать контракт о зачислении в мобилизационный резерв. Документ оформляют от имени Минобороны, со стороны ведомства его подписывает командир той воинской части, к которой прикрепляют резервиста.

Резервисты каждый месяц получают денежное содержание. На время прохождения сборов предусмотрены отдельные выплаты, также предоставляются социальные гарантии, включая сохранение рабочего места, среднего заработка, продовольственное и вещевое обеспечение.

Первый контракт, который подписывает резервист, рассчитан на трехлетний период. Далее он может продлить его на три года, подписать пятилетний контракт или более короткий срок в случае близости предельного возраста пребывания в резерве.