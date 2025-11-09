НАВЕРХ
Насколько подорожает красная икра перед Новым годом

Источник:
ТАСС
Красная икра
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость красной рыбы и икры перед Новым годом вырастет на 5–7%, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1,4 тысячи рублей за килограмм, а на красную икру — 9,9 тысячи рублей за килограмм, но темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года», — сказала Ильяшенко ТАСС.

По данным эксперта, к 27 октября 2025 года объем вылова лососевых достиг 335,2 тысячи тонн, что на 43,7% превышает показатели 2024 года.

Несмотря на столь существенный рост улова, ожидается, что цены на лососевую рыбу и красную икру все же вырастут на 5–7%. Это связано с влиянием сезонности, инфляции, высокого спроса и других рыночных факторов.

