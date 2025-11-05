Детские сим-карты появятся в России

Минцифры планирует ввести в России специальные детские сим-карты, которые будут оформляться для несовершеннолетних с согласия родителей. Об этом в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам чиновника, инициатива направлена на усиление безопасности детей. С помощью таких «симок» родителям будет проще отслеживать местонахождение детей.

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений», — цитирует министра РИА Новости.

В августе Шадаев заявлял, что Минцифры предлагает ввести отдельные сим-карты для детей младше 14 лет. По задумке ведомства, эти карты будут иметь специальные настройки, которые позволят фильровать нежелательный трафик.

Обязанность предоставлять такую услугу Минцифры планирует возложить на мобильных операторов.