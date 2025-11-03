Новые правила использования сим-карт заработали с 1 ноября 2025 года. Теперь на одного человека можно зарегистрировать не более 20 номеров суммарно у всех операторов.

Соответствующая норма прописана в законе №303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят летом 2024 года.

Зачем ввели ограничения

Закон об ограничении сим-карт приняли для противодействия их нелегальному обороту и телефонному мошенничеству. Злоумышленники нередко оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают.

Операторов связи обязали провести проверку, чтобы выяснить количество номеров, зарегистрированных на одного абонента. Для контроля используется КСИМ — информационная система мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Платформа работает на базе сервиса Роскомнадзора, с ее помощью Минцифры следит за работой мобильных операторов. Согласно данным КСИМ, в настоящее время лимит в 20 сим-карт превышают 89 тысяч россиян.

Что меняется после 1 ноября

Гражданам до 1 ноября 2025 года нужно было самостоятельно отказаться от лишних сим-карт. При этом в лимите учитываются все сим-карты — личные, корпоративные, установленные в умные устройства, закон их никак не разделяет.

«В случае если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 ноября 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи», — говорится в законе.

Минцифры указывает, что в случае превышения лимита операторы должны прекратить обслуживание по всем номерам, оформленным на абонента. Таким образом, все сим-карты нарушителя будут заблокированы.

«Мегафон» на официальном сайте уточняет, что для разблокировки клиент должен самостоятельно сократить количество оформленных номеров до допустимого лимита, после чего обратиться к оператору, который восстановит услуги связи.

Как узнать количество номеров

Узнать количество зарегистрированных сим-карт можно на портале «Госуслуги» с помощью сервиса «Сим-карты». К каждому зарегистрированному номеру прилагается дополнительная информация — название оператора, дата активации сим-карты, IMEI телефона.

Чтобы заблокировать номер через «Госуслуги», нужно войти в подтвержденную учетную запись «Госуслуг», перейти в профиль и выбрать раздел «Сим-карты», выбрать номер телефона и оператора связи.

После этого останется отправить заявление на блокировку и дождаться уведомления. Важный нюанс — заблокировать номер, привязанный к «Госуслугам», можно только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Также заблокировать лишний номер можно через оператора связи: в салоне с паспортом, в личном кабинете или по телефону. Баланс номера при расторжении договора должен быть положительным, иначе заявку не примут.