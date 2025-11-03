НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ограничения на сим-карты: как не лишиться номера

Источник:
Sibnet.ru
239 0
симка, сим-карта, sim
Фото: © Sibnet.ru
Новые правила использования сим-карт заработали с 1 ноября 2025 года. Теперь на одного человека можно зарегистрировать не более 20 номеров суммарно у всех операторов.

Соответствующая норма прописана в законе №303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят летом 2024 года.

Зачем ввели ограничения

Закон об ограничении сим-карт приняли для противодействия их нелегальному обороту и телефонному мошенничеству. Злоумышленники нередко оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают.

Операторов связи обязали провести проверку, чтобы выяснить количество номеров, зарегистрированных на одного абонента. Для контроля используется КСИМ — информационная система мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Платформа работает на базе сервиса Роскомнадзора, с ее помощью Минцифры следит за работой мобильных операторов. Согласно данным КСИМ, в настоящее время лимит в 20 сим-карт превышают 89 тысяч россиян.

Что меняется после 1 ноября

Гражданам до 1 ноября 2025 года нужно было самостоятельно отказаться от лишних сим-карт. При этом в лимите учитываются все сим-карты — личные, корпоративные, установленные в умные устройства, закон их никак не разделяет.

«В случае если предусмотренные настоящей частью обязанности не исполнены до 1 ноября 2025 года, операторы связи не вправе оказывать в отношении данных абонентских номеров услуги связи», — говорится в законе.

Минцифры указывает, что в случае превышения лимита операторы должны прекратить обслуживание по всем номерам, оформленным на абонента. Таким образом, все сим-карты нарушителя будут заблокированы.

«Мегафон» на официальном сайте уточняет, что для разблокировки клиент должен самостоятельно сократить количество оформленных номеров до допустимого лимита, после чего обратиться к оператору, который восстановит услуги связи.

Как узнать количество номеров

Узнать количество зарегистрированных сим-карт можно на портале «Госуслуги» с помощью сервиса «Сим-карты». К каждому зарегистрированному номеру прилагается дополнительная информация — название оператора, дата активации сим-карты, IMEI телефона.

Чтобы заблокировать номер через «Госуслуги», нужно войти в подтвержденную учетную запись «Госуслуг», перейти в профиль и выбрать раздел «Сим-карты», выбрать номер телефона и оператора связи.

Блокировка сим-карты через Госуслуги

После этого останется отправить заявление на блокировку и дождаться уведомления. Важный нюанс — заблокировать номер, привязанный к «Госуслугам», можно только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Также заблокировать лишний номер можно через оператора связи: в салоне с паспортом, в личном кабинете или по телефону. Баланс номера при расторжении договора должен быть положительным, иначе заявку не примут. 

Еще по теме
Минобрнауки изменит порядок удаленного поступления в вузы
Заселяться в отели разрешили по водительским правам
Какие законы вступят в силу с 1 ноября
Заработали ограничения на количество сим-карт
смотреть все
Жизнь #Законы #Смартфоны #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...

Uynachalnica

Тут сразу все 200 000 000 в максе будут зафиксированы, и к бабке не ходи!

userkc

главное не про флаг и звезды, потом не летали, технологии потеряли, откуда такой мощности двигатель был...