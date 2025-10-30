НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

The Outer Worlds 2 вышла на всех платформах

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © obsidian.net

Научно-фантастическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от студии Obsidian вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сиквел получил хорошие оценки за атмосферу, боевую систему и вариантивность прохождения.

Действие TOW2 разворачивается в колонии Аркадия, раздираемой не только войной между тремя различными сторонами, но и пространственно-временными разломами. Играть предстоит за агента Правления Земли, который отправляется в Аркадию, чтобы навести порядок.

«Колонии Аркадия нужен герой... но и вы подойдете. Ваши решения полностью определяют ход событий. У всякого принятого вами решения есть своя цена, иногда судьбоносная», – говорится в официальном анонсе игры.


Критики и обладатели deluxe-изданий игры тепло приняли сиквел. На агрегаторе Metacritic вторая часть получила 83 балла из 100, а в Steam игра имеет 85% положительных отзывов. Критики хвалят The Outer Worlds 2 за интересных проработанных персонажей, фирменный юмор, боевку, свободу отыгрыша и, как следствие, большую реиграбельность.

Стандартное издание The Outer Worlds 2 оценили в 69,99 доллара. Игра доступна в подписке Game Pass Ultimate для владельцев Xbox.

Игры #Ролевые игры #Консоли
Обсуждение (0)
