The Outer Worlds 2 вышла на всех платформах

Научно-фантастическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от студии Obsidian вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сиквел получил хорошие оценки за атмосферу, боевую систему и вариантивность прохождения.

Действие TOW2 разворачивается в колонии Аркадия, раздираемой не только войной между тремя различными сторонами, но и пространственно-временными разломами. Играть предстоит за агента Правления Земли, который отправляется в Аркадию, чтобы навести порядок.

«Колонии Аркадия нужен герой... но и вы подойдете. Ваши решения полностью определяют ход событий. У всякого принятого вами решения есть своя цена, иногда судьбоносная», – говорится в официальном анонсе игры.

Критики и обладатели deluxe-изданий игры тепло приняли сиквел. На агрегаторе Metacritic вторая часть получила 83 балла из 100, а в Steam игра имеет 85% положительных отзывов. Критики хвалят The Outer Worlds 2 за интересных проработанных персонажей, фирменный юмор, боевку, свободу отыгрыша и, как следствие, большую реиграбельность.

Стандартное издание The Outer Worlds 2 оценили в 69,99 доллара. Игра доступна в подписке Game Pass Ultimate для владельцев Xbox.