Омский губернатор позвал притесняемых прибалтов в Сибирь

Глава Омской области Виталий Хоценко пригласил жителей стран Прибалтики, недовольных политикой местных властей, переехать в Сибирь.

«Если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!» — написал Хоценко в телеграм-канале.

Хоценко объяснил, что его заявление вызвано последними новостями из Прибалтики: в Латвии рассматривают возможность запрета русского языка в государственных структурах, а Литва неожиданно закрыла границу с Республикой Беларусь, которую он назвал дружественной. Также Вильнюс пытается ограничить транзит грузов в Калининград.

Омская область была лидером по оттоку населения в 2020-2023 годах, потеряв около 30 тысяч человек за этот период. Только в 2025 году тенденция изменилась, по данным с января по март в число приехавших в регион превысило количество уехавших.