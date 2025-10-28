НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Омский губернатор позвал притесняемых прибалтов в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Правительство Омской области
Фото: © телеграм-канал Виталия Хоценко

Глава Омской области Виталий Хоценко пригласил жителей стран Прибалтики, недовольных политикой местных властей, переехать в Сибирь.

«Если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности — добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!» — написал Хоценко в телеграм-канале.

Хоценко объяснил, что его заявление вызвано последними новостями из Прибалтики: в Латвии рассматривают возможность запрета русского языка в государственных структурах, а Литва неожиданно закрыла границу с Республикой Беларусь, которую он назвал дружественной. Также Вильнюс пытается ограничить транзит грузов в Калининград.

Омская область была лидером по оттоку населения в 2020-2023 годах, потеряв около 30 тысяч человек за этот период. Только в 2025 году тенденция изменилась, по данным с января по март в число приехавших в регион превысило количество уехавших.

Еще по теме
Как красная звезда стала символом СССР
Путин удостоил Михалкова высшей награды России
Володин объяснил введение уголовного наказания за диверсии с 14 лет
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
смотреть все
Политика #Россия #Местная власть #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
69
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов