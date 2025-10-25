НАВЕРХ
Девочка из Новосибирска растрогала наставников детского «Голоса»

Sibnet.ru
Татьяна Бабелюк на шоу «Голос.Дети»
Фото: © кадр из прямой трансляции

Новосибирская школьница Татьяна Бабелюк прошла слепые прослушивания 12-го сезона шоу «Голос.Дети». Девятилетняя девочка исполнила песню «Разноцветные ярмарки», после чего к ней повернулись все растроганные члены жюри.

Восьмой выпуск детского «Голоса» завершал набор недостающих участников в команды Димы Билана, Аиды Гарифуллиной и дуэта Натальи Подольской с Владимиром Пресняковым. Бабелюк вышла на сцену, когда оставалось последнее вакантное место.

Школьница сразу удивила жюри своими вокальными данными — Подольская с Пресняковым стали горячо обсуждать ее исполнение. Однако первой к Бабелюк повернулась Аида Гарифуллина.

Затем красные кнопки нажали остальные члены жюри, хотя их команды уже были укомплектованы. Зал устроил девочки овацию, после чего Бабелюк неожиданно спела еще одну песню — «Я родилась в Сибири».

Юная исполнительница из Новосибирска в итоге попала к Гарифуллиной, которая тем самым завершила комплектование своей команды. Слепые прослушивания в детском «Голосе» на этом окончились, далее в шоу начнется этап «Поединков».

Культгид #Музыка #Новосибирск
