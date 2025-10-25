Грудь и замужество повышают уровень женской самооценки

Турецкие ученые нашли взаимосвязь между объемом женской груди, семейным положением и уровнем самооценки. Исследование показало, что чем больше грудь — тем выше самооценка, при этом важно быть замужней женщиной.

Исследователи разделили участниц на три группы: обладательницы маленькой груди (менее 275 кубических сантиметров), груди среднего размера (275–375 кубических сантиметров) и более 375 кубических сантиметров. Респондентки прошли два психологических теста, касающиеся самооценки и оценки удовлетворенности различными частями тела, включая грудь.

Обладательницы груди объемом более 375 кубических сантиметров, несмотря на то, что такой размер часто относится к макромастии (медицинское определение чрезмерного увеличения груди), демонстрировали самую высокую самооценку. При этом не имела значение пропорциональность фигуры.

Исследование также выявило связь между высокой самооценкой и семейным положением: у замужних женщин показатели самооценки оказались значительно выше, чем у одиноких. Однако на более позитивное отношение к своему телу замужество не повлияло, цитирует автора исследования Ясемина Алагеза журнал Turkish family physician.

Участницами исследования в основном были уже рожавшие женщины, и это могло повлиять на обобщаемость результатов. Ученые собираются провести дополнительные исследования, в отношении однородных групп, например, только на одиноких или только на нерожавших респондентках.