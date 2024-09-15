Почему мужчин привлекает женская грудь?

Повышенный интерес мужчин к женской груди обусловлен
эволюцией, уверены ученые-антропологи. На этот счет существуют две основные
теории.
Первая указывает на сходство груди и ягодиц. По мнению
ученых-эволюционистов, женская грудь по своей форме напоминает ягодицы, и это
не просто так. Женский гормон эстроген локализует жир в ягодичной области, что
демонстрирует высокую плодовитость, приводит издание Raseef22 мнение ученых.
Антрополог Бобби Лоу рассказал, что в процессе эволюции
женщины обзавелись округлыми ягодицами, чтобы привлекать внимание мужчин и
демонстрировать свою готовность выполнять материнские обязательства.
Сексолог Альфред Кайнд в свою очередь рассказал, что в
древние времена люди не смотрели друг на друга во время полового акта, поэтому
нижняя часть тела была главным показателем сексуальности.
Вторая теория говорит о связи с грудным вскармливанием. Некоторые
исследователи полагают, что сексуальный интерес к груди связан именно с этой
функцией женского организма.
По Зигмунду Фрейду, человек проходит несколько стадий
сексуального развития. Первая начинается с периода кормления грудью, когда
ребенок получает удовольствие от действий, выполняемых через рот. Иными
словами, инстинктивное влечение мужчин к женской груди идет из детства.