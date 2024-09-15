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Почему мужчин привлекает женская грудь?

Источник:
Raseef22
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Женская грудь
Фото: © Q000024

Повышенный интерес мужчин к женской груди обусловлен эволюцией, уверены ученые-антропологи. На этот счет существуют две основные теории. 

Первая указывает на сходство груди и ягодиц. По мнению ученых-эволюционистов, женская грудь по своей форме напоминает ягодицы, и это не просто так. Женский гормон эстроген локализует жир в ягодичной области, что демонстрирует высокую плодовитость, приводит издание Raseef22 мнение ученых.

Антрополог Бобби Лоу рассказал, что в процессе эволюции женщины обзавелись округлыми ягодицами, чтобы привлекать внимание мужчин и демонстрировать свою готовность выполнять материнские обязательства.

Сексолог Альфред Кайнд в свою очередь рассказал, что в древние времена люди не смотрели друг на друга во время полового акта, поэтому нижняя часть тела была главным показателем сексуальности.

Вторая теория говорит о связи с грудным вскармливанием. Некоторые исследователи полагают, что сексуальный интерес к груди связан именно с этой функцией женского организма.

По Зигмунду Фрейду, человек проходит несколько стадий сексуального развития. Первая начинается с периода кормления грудью, когда ребенок получает удовольствие от действий, выполняемых через рот. Иными словами, инстинктивное влечение мужчин к женской груди идет из детства.

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Топ комментариев

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

nicollaich

Европейцы.Не останавливайтесь.Обогащайте дядюшку сэма.

Qprovessional

может бензин по 30 руб может сказать?

pepelmetal

На америге как-то давно заводы не взрывались😉