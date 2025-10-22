Фильм дня: «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Его называли «Черной пантерой» и «Черным пауком» за молниеносное перемещение, акробатические прыжки и всегда черную вратарскую форму. Спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+) рассказывает о жизни и карьере легендарного футболиста.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года. Пик его спортивной карьеры пришелся на середину XX века, но до сих пор этот вратарь остается непревзойденным в советском и российском футболе. Олимпийский чемпион и чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, лучший голкипер XX века по версии FIFA и единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч», футболист, игравший только за один клуб в карьере, — все это Лев Яшин.

По сюжету фильма Яшин в ожидании прощального матча вспоминает прошлое. В нем были и нелепый гол, из-за которого он сел на два года на скамейку запасных, и неудачу на чемпионате мира 1962 года в Чили, когда от него все отвернулись, и знакомство с женой.

В фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снимались Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Кравченко и Алексей Гуськов. Дублером в спортивных сценах фильма выступил внук главного героя Василий Фролов. Режиссер — Василий Чигинский.

«Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди — добрые, открытые и мужественные. В то же время, хотелось, чтобы мой персонаж был убедителен на футбольном поле, поэтому старался копировать его пластику, жесты, манеру поведения на поле», — говорил сыгравший Яшина Фокин.

Оценки и критика

Зрители «Кинопоиска» высоко оценили «Вратаря моей мечты» — 7.9. Рейтинг фильма на IMDb — 6.3.

Критикам не понравилось, что вместо истории о неординарном человеке авторы сняли нечто вроде юбилейной торжественной речи. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — это дорогостоящий, уважительный и плавный биографический фильм, в котором нет цельной истории по классическим канонам: развивался — достиг — провалился — преодолел.

Вероятно, дело в том, что сценарий долго утверждала вдова футболиста, стремившаяся к максимальной достоверности.

«Валентина Яшина наложила некоторые ограничения. Я про то, что в некоторых эпизодах можно было сделать ярче и красивее с художественной точки зрения, но она хотела оставить все как в жизни», — рассказывал Фокин.

Впрочем, по воспоминаниям, Яшин не был скандальной персоной. Его характеризуют как простого, внимательного и совестливого человека. Поддерживал со всеми дружелюбные отношения и отличался высокой требовательностью к самому себе.