Ученые подсчитали, когда ИИ превзойдет человека

Прогнозы 8590 ученых и предпринимателей сошлись в том, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет человеческий разум к 2030-2040 годам, сообщила исследовательская группа AIMultiple. Некоторые лидеры мнений, в том числе Илон Маск, считают, что это может произойти уже в 2026 году.

Ученые называют «технологической сингулярностью» дату, когда ИИ превзойдет человека. Это точка, когда технологический прогресс станет неконтролируемым. Если в 2010 году большинство прогнозов сходилось на 2060-х годах, то в 2025 году дата приблизилась на 30 лет, пишет со ссылкой на исследовательскую группу журнал Techinsider.

Некоторые эксперты, включая Илонa Маска и главу Anthropic Дарио Амодеи, уверены, что суперинтеллект возникнет уже в 2026 году. Сторонники этого прогноза основываются на все убыстряющемся росте мощности нейросетей. По данным AIMultiple, вычислительная мощность крупнейших моделей удваивается каждые 7 месяцев.

ИИ вошел в совет директоров госфонда в Казахстане

Большинство экспертов относятся к скорому превосходству ИИ скептически. Они считают, что прежде, чем машины обгонят людей, они должны достичь уровня универсального интеллекта, способного решать широкий спектр задач так же, как человек. Только после этого начнется переход к «суперинтеллекту», на который потребуется еще от двух до 13 лет.