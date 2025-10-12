Мужчина справил нужду на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Мужчина забрался на алтарь и помочился на него на глазах у сотен верующих и туристов в соборе Святого Петра в Ватикане.

Посетитель сумел обойти турникеты вокруг алтаря под балдахином XVII века работы Джана Лоренцо Бернини и поднялся по ступеням. Затем он спустил штаны и совершил оскорбительный поступок на глазах у множества людей.

Нарушителя тут же задержали и увели присутствовавшие в базилике полицейские в штатском, рассказали газете Corriere della Sera очевидцы инцидента.

Как сообщается, о происшествии был немедленно проинформирован Папа Римский Лев XIV, который воспринял эту новость с глубоким потрясением. Мотивы поступка мужчины на данный момент остаются неизвестными. Его личность также не раскрывается.