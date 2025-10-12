НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мужчина справил нужду на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Источник:
Corriere della Sera
380 3
Собор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане
Фото: Stefan Bauer, http://www.ferras.at / CC BY-SA 2.5

Мужчина забрался на алтарь и помочился на него на глазах у сотен верующих и туристов в соборе Святого Петра в Ватикане.

Посетитель сумел обойти турникеты вокруг алтаря под балдахином XVII века работы Джана Лоренцо Бернини и поднялся по ступеням. Затем он спустил штаны и совершил оскорбительный поступок на глазах у множества людей.

Нарушителя тут же задержали и увели присутствовавшие в базилике полицейские в штатском, рассказали газете Corriere della Sera очевидцы инцидента.

Как сообщается, о происшествии был немедленно проинформирован Папа Римский Лев XIV, который воспринял эту новость с глубоким потрясением. Мотивы поступка мужчины на данный момент остаются неизвестными. Его личность также не раскрывается.

Еще по теме
Реликвии Будды впервые доставили в Россию
Священные мощи Будды Шакьямуни доставят в Калмыкию
Охота на ведьм: что на самом деле произошло в Салеме
Забайкальский митрополит рассказал о нехватке священников в РПЦ
смотреть все
Жизнь #Религия #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (3)
Картина дня
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Путин назвал «национальную гордость России»
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
Красная икра подешевела в России
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

Alex B 69

Заочное судопроизводство, заочный приговор, заочное отбывание.. Интересно а почему до сих пор нет заочных...

mosquito__2010

интересно а в сша понимают что всё то галимое фуфло на вроде этой тёти которое они пытаются так старательно...