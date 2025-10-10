Ограничить число собак и кошек в квартире предложили в Госдуме

Депутат Евгений Марченко внесет в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение количества кошек и собак, проживающих в квартирах.

Согласно законопроекту, на каждые 18 квадратных метров квартиры разрешается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное нарушение норм возможно при рождении потомства, но только до достижения детенышами возраста шести месяцев. Ограничения не касаются собак-поводырей, пишет ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что действующие нормы никак не ограничивают число домашних животных. На практике известны «многочисленные случаи», когда в квартирах содержится по 15-20 кошек и собак, что ведет к антисанитарии.