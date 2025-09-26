«Болтливые» коты имеют генетические отличия

оты с определенными вариантами одного из генов чаще громко кричат, выпрашивают еду, мурлычут и в целом ведут себя активнее, установили ученые из Университета Киото.

Ученые сравнили ген андрогеновый рецептор (белок AR) у 280 стерилизованных домашних котов и кошек и провели опрос хозяев, чтобы узнать психологический портрет питомцев. Выяснилось, что их поведение коррелируется с наличием определенного варианта гена AR, говорится в публикации журнала PLoS ONE.

Более энергичное и «разговорчивое» поведение одних котов в сравнении с другими отчасти можно объяснить наличием короткой версии этого гена. Кошки с коротким геном AR не показали повышенную общительность, зато проявили повышенную агрессивность к незнакомцам. Коты с длинными вариантами гена более спокойные, молчаливые и неагрессивные.

Белок AR – это андрогенный, или андрогеновый рецептор, служит для связи с тестостероном или дигидротестостероном. Он передает тестостероновый сигнал ядерной ДНК. Ген AR находится на Х-хромосоме и работает и у самцов, и у самок, поскольку у самок ряд физиологических процессов управляется тестостероном.