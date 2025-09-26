НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Болтливые» коты имеют генетические отличия

Источник:
PLoS ONE
112 0

оты с определенными вариантами одного из генов чаще громко кричат, выпрашивают еду, мурлычут и в целом ведут себя активнее, установили ученые из Университета Киото.

Ученые сравнили ген андрогеновый рецептор (белок AR) у 280 стерилизованных домашних котов и кошек и провели опрос хозяев, чтобы узнать психологический портрет питомцев. Выяснилось, что их поведение коррелируется с наличием определенного варианта гена AR, говорится в публикации журнала PLoS ONE. 

Более энергичное и «разговорчивое» поведение одних котов в сравнении с другими отчасти можно объяснить наличием короткой версии этого гена. Кошки с коротким геном AR не показали повышенную общительность, зато проявили повышенную агрессивность к незнакомцам. Коты с длинными вариантами гена более спокойные, молчаливые и неагрессивные. 

Белок AR – это андрогенный, или андрогеновый рецептор, служит для связи с тестостероном или дигидротестостероном. Он передает тестостероновый сигнал ядерной ДНК. Ген AR находится на Х-хромосоме и работает и у самцов, и у самок, поскольку у самок ряд физиологических процессов управляется тестостероном.

Почему кошки так много спят
Еще по теме
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
Видео снежного человека завирусилось в Сети
Белая тигрица Зая умерла в Новосибирском зоопарке
Как паук скрепляет узлы на паутине
смотреть все
Жизнь #Звери #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
Картина дня
Экс-президент Франции Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы
Набиуллина заявила о выходе российской экономики из перегрева
ЦБ анонсировал появление новых купюр в десять и пятьдесят рублей
Летнее тепло захватило Сибирь
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией
10
Круглогодичный призыв принят в первом чтении