Почему кошки так много спят

Домашние кошки по человеческим меркам спят очень много — в среднем 12-16 часов в сутки. Единственное объяснение этого феномена кроется в образе жизни их предков.

Дикие коты стали приручаться человеком примерно 9,5 тысячи лет назад. До этого животные были вынуждены добывать себе пропитание самостоятельно — причем в условиях высокой конкуренции за еду.

Практически все облигатные хищники (животные, которые не могут выжить без охоты) в ходе эволюционного развития приобрели качества, которые помогали им эффективно охотиться на дичь. Долгий сон — одно из таких качеств.

Способность спать большую часть суток позволяет кошкам экономить энергию и сохранять ее для краткого периода интенсивной охоты. При этом режим дня кошки, как правило, отличается от человеческого.

Большинство кошек спят днем, а ночью ведут активный образ жизни. Все дело в том, что их дикие предки охотились в темное время суток. Впрочем, некоторые домашние кошки перенимают график своего хозяина — в этом случае большую часть ночи они спят.

Что влияет на кошачий сон

Считается, что здоровая кошка проводит во сне минимум 12 часов в сутки. Таким образом, половину своей жизни домашний питомец спит. Если животное спит мало и большую часть суток бодрствует, это повод насторожиться — возможно, кошка заболела.

На длительность сна кошки также влияют дополнительные факторы из дикого прошлого. Например, в зимние месяцы домашние кошки меньше спят — сокращение светового дня дает животным сигнал о том, что нужно больше охотиться перед трудной зимовкой.

С увеличением светового дня активность кошки снижается, она вновь начинает спать больше, так приход теплового времени года гарантирует легкий поиск добычи. Тепло также вызывает у кошек сонливость — в жару они могут спать практически весь день.