Больше участников СВО получат право на вторую госпенсию

Большее число участников СВО получат в 2025 году право на вторую государственную пенсию в соответствии с изменением законодательства, сообщил Социальный фонд России (СФР).

Пенсия по государственному обеспечению теперь положена участникам из воинских и других формирований ЛНР и ДНР, а также лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими армии в выполнении задач СВО. Пенсия устанавливается в случае получения ими инвалидности, подтвержденной медико-социальной экспертизой (МСЭ).

Ранее право на государственную пенсию по инвалидности имели только участники добровольческих формирований. Пенсии по инвалидности военнослужащим по мобилизации или по контракту назначаются и выплачиваются Министерством обороны и другими силовыми ведомствами.

При достижении пенсионного возраста ветераны СВО, имеющие пенсию по инвалидности, могут получать вторую — страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет от силового ведомства.