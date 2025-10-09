НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Больше участников СВО получат право на вторую госпенсию

Источник:
Sibnet.ru
110 0

Большее число участников СВО получат в 2025 году право на вторую государственную пенсию в соответствии с изменением законодательства, сообщил Социальный фонд России (СФР).

Пенсия по государственному обеспечению теперь положена участникам из воинских и других формирований ЛНР и ДНР, а также лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими армии в выполнении задач СВО. Пенсия устанавливается в случае получения ими инвалидности, подтвержденной медико-социальной экспертизой (МСЭ). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРэпер Macan объявил об уходе в армию

Ранее право на государственную пенсию по инвалидности имели только участники добровольческих формирований. Пенсии по инвалидности военнослужащим по мобилизации или по контракту назначаются и выплачиваются Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. 

При достижении пенсионного возраста ветераны СВО, имеющие пенсию по инвалидности, могут получать вторую — страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет от силового ведомства.

Еще по теме
Ограничить срок возврата денег на карту 24 часами призвали в Госдуме
Самозанятые могут лишиться налоговых льгот уже в 2026 году
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
смотреть все
Политика #Законы #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (0)
Картина дня
Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.