Рэпер Macan объявил об уходе в армию

Sibnet.ru
Рэпер Macan возле военкомата
Фото: © телеграм-канал Macan'а

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил, что получил повестку и уходит служить в армию на фоне слухов, что его разыскивает военкомат.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал Macan в телеграм-канале, прикрепив к посту собственную фотографию на фоне таблички на дверях военкомата.

Ряд российских СМИ утверждал, что Macan скрывается от призыва за рубежом. «Комсомольская правда» писала, что рэпера разыскивает военкомат подмосковных Раменок, в то время как он сам улетел «чилить» в Испанию.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash без указания источников сообщал, что Macan проигнорировал уже шесть повесток из военкомата. Неявка по седьмой подряд повестке могла стать поводом для возбуждения против рэпера уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы (статья 328 УК), которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Macan’у 23 года. В 2022 и 2023 годах был признан артистом года по версии «VK Музыка». В 2024 году его альбом «I AM» стал альбомом года на «Яндекс Музыке».

